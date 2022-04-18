Один из пяти пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске умер в больнице Пыть-Яха

Один из пяти работников канализационно-насосной станции предприятия «Нижневартовские коммунальные системы», пострадавших при взрыве газового баллона, скончался в ожоговом центре Пыть-Яха. Информацию об этом журналистам подтвердили в медучреждении, куда пострадавших отправили на лечение, и в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Взрыв газового баллона на станции произошел 8 апреля во время работ по обслуживанию оборудования. В результате происшествия, по данным СК, обрушилось перекрытие между этажами, повреждения получили иные конструкции станции. Пять работников организации в возрасте от 23 до 56 лет получили термические травмы различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.