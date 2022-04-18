16+
Логотип Сиапресс
USD  80,0437   EUR  87,0715  

Новости

Больше новостей
Вы скорректировали свои планы на летний отпуск?
Комментировать
0
Вы храните свои сбережения...
Комментировать
0
Является ли Сургут комфортным для старшего поколения?
Комментировать
0
Больше опросов

​Пострадавший при взрыве в Нижневартовске рабочий скончался в ожоговом центре

Один из пяти пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске умер в больнице Пыть-Яха

​Пострадавший при взрыве в Нижневартовске рабочий скончался в ожоговом центре
СУ СКР по ХМАО

Один из пяти работников канализационно-насосной станции предприятия «Нижневартовские коммунальные системы», пострадавших при взрыве газового баллона, скончался в ожоговом центре Пыть-Яха. Информацию об этом журналистам подтвердили в медучреждении, куда пострадавших отправили на лечение, и в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Взрыв газового баллона на станции произошел 8 апреля во время работ по обслуживанию оборудования. В результате происшествия, по данным СК, обрушилось перекрытие между этажами, повреждения получили иные конструкции станции. Пять работников организации в возрасте от 23 до 56 лет получили термические травмы различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:17, просмотров: 170, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вечная пилюля 605
  2. Два смертельных ДТП в Югре – погибли несовершеннолетний мотоциклист и водитель «BMW» 475
  3. Банки с 18 апреля могут продавать югорчанам наличную валюту 351
  4. ​В Нижневартовске подготовили для строительства дорогу стоимостью 262 млн рублей 346
  5. Сургутяне пересаживаются на мопеды и мотоциклы 340
  6. ​В Белоярском школьник застрял в сугробе – его вытаскивали спасатели 340
  7. МТС Кассы помогут бизнесменам Югры экономить чековую ленту 328
  8. «Декамерон» в «Камертоне»: стоит вашего внимания 318
  9. ​Сургут сохраняет лидерство в ХМАО по суточной заболеваемости коронавирусом 281
  10. В Югре за год выросло число умерших от наркотиков 265
  1. Затяните свои пояса 2840
  2. Авиакомпания Utair расширяет программу полетов в ХМАО 2669
  3. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 2260
  4. Россияне назвали возраст, в котором труднее всего найти работу 2020
  5. Назначен новый директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сургута 2005
  6. ​В Югре прекратили поиски людей, провалившихся под лед на снегоходах 1984
  7. Главврач сургутской поликлиники заявил, что масочный режим в Югре можно отменять 1778
  8. Новую волну коронавируса в России ожидают к началу лета 1656
  9. Не велика потеря! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1620
  10. Я уеду жить в… В какие города и страны переезжают сургутяне? 1599
  1. ​«А мы будем!..» 6309
  2. ​Испанский стыд 5662
  3. ​Развязка сияет, что дальше? 5524
  4. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 5504
  5. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4959
  6. ​Контакт с реальностью 4913
  7. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 4535
  8. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4363
  9. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 4263
  10. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 3947

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика