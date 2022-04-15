Двух жителей Югры заподозрили в хранении наркотиков, возбуждены уголовные дела

В Нижневартовске возбуждено два уголовных дела в отношении жителей Югры, их подозревают в хранении наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Мужчин 31 и 35 лет задержали сотрудники полиции в одном из СОНТов. При личном досмотре у каждого обнаружились полимерные пакетики с находящимся внутри порошком.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном массой 1.022 и 1.049 грамма соответственно. Мужчины пояснили, что приобрели запрещенные вещества через незнакомцев в Интернете. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.