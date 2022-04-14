Два водителя не поделили дорогу в Нижневартовске

Накануне в Нижневартовске произошло ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, 63-летняя женщина, управляя автомобилем «ДЭУ», не уступила дорогу «Киа» и спровоцировала аварию.

«Около 14:45 в городе Нижневартовск, 63-летняя женщина, управляя автомобилем «ДЭУ», по предварительным данным, при осуществлении маневра «перестроение влево», не уступила дорогу автомобилю «Киа», под управлением 24-летнего мужчины, и совершила с ним столкновение. Позже водители транспортных средств обратились самостоятельно в медицинское учреждение», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 13 апреля в Югре зарегистрировали одно ДТП, в котором два человека получили травмы.