Ремонт пройдет на участках дорог, выбранных жителями Нижневартовска

В Нижневартовске в 2022 году отремонтируют шесть участков дорог. На проведение работ из регионального и городского бюджета будет направлено более 220 млн рублей. До конца апреля дорожники должны представить графики выполнения работ предстоящего обновления участков, сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Сергей Сериков.

Ремонт планируется на шести участках дорог: улица Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Мира); улица Мира (от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина); улица Зимняя (от улицы Интернациональной до улицы Маршала Жукова); участок автомобильной дороги от улицы 15 П до улицы Маршала Жукова; улица Декабристов (от улицы Молодежной до улицы Заводской); улица Школьная.

«В окончательный список вошли участки, выбранные вартовчанами, а также те, которые находились в ненормативном состоянии и требовали обновления», - уточнили в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Общая протяженность участков для обновления составляет 3,5 километра. На дорогах запланировано провести: фрезерование покрытия, ямочный ремонт, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия устройство пандусов, нанесение разметки пластичными материалами.