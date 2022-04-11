16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8501   EUR  81,7064  

Новости

Больше новостей
В случае блокировки YouTube вы...
Комментировать
0
Вы используете VPN?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о коронавирусе?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе дефицит товаров?
Комментировать
0
Больше опросов

В Москве арестовали экс-работника «Ростеха» по делу о мошенничестве с больницей Нижневартовска

Экс-работник «Ростеха» арестован по делу о мошенничестве с больницей Нижневартовска

В Москве арестовали экс-работника «Ростеха» по делу о мошенничестве с больницей Нижневартовска
pixabay.com

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего советника гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации» (структура «Ростеха») Алексея Репкина. Он будет находиться в СИЗО до 7 июня, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Репкин, ранее служивший в Следственном комитете России, подозревается в том, что получил от бизнесменов 15 млн руб., два Cadillac, а также добился оплаты своих авиабилетов на 200 тыс. руб. под угрозой лишить предпринимателей выполнения госконтракта стоимостью почти 3 млрд руб. на поставку медицинского оборудования для центральной больницы в Нижневартовске.

Сообщается также, что против Александра Репкина возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По месту проживания Репкина прошли обыски, после чего ему предъявили обвинение.

События, которые описываются в материалах дела, затрагивают осень 2020 года и начало 2021 года. 47-летний Алексей Репкин, занимая пост эксперта-аналитика ГК «Ростех», узнал о подписании 31 августа 2020 года контракта на поставку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для нужд нижневартовской центральной больницы и решил на этом заработать, пишет газета.

Само соглашение стоимостью 2,8 млрд руб. было заключено между дочкой «Ростеха» — концерном радиостроения «Вега» и ООО «Медком», которое выступало исполнителем соглашения. По версии следствия, Репкин заявил представителю фирмы-исполнителя, что может остановить исполнение заключенного соглашения. Чтобы этого избежать, он потребовал выплатить ему 15 млн руб. и передать в пользование выбранный им автомобиль.

Испугавшись угроз, говорится в деле, коммерсант согласился на все выдвинутые условия. Он передал Репкину требуемую сумму и экстренно взятый в лизинг автомобиль Cadillac. После этого обвиняемый потребовал еще один Cadillac. В январе 2021 года коммерсанты передали ему в пользование взятую также в лизинг иномарку. Кроме того, по данным следствия, Репкину оплатили авиабилеты и проживание в гостинице — всего на эти цели потрачено почти 212 тыс. руб.

«Затраты на обслуживание переданных машин следствие оценивает в 4,2 млн руб. Таким образом, общий ущерб по делу оценивается в сумму более 19,4 млн руб.», - отмечает издание.

Напомним, ранее арестовали директора филиала окружного Управления капитального строительства в Нижневартовске Александра Макарикова. Он обвиняется в получении нескольких взяток от представителей подрядчика, получившего госконтракт на поставку оборудования для строящейся в Нижневартовске больницы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:20, просмотров: 286, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске молодой человек сорвался с балкона и разбился 1252
  2. ​Югра собрала тысячи людей со всей России на очередной «Лыжный марафон» 651
  3. ​Отвалятся 437
  4. ​Россия открыла авиасообщение с 52 странами, но сможем ли мы летать? 349
  5. Сургутянина осудят за продажу контрафактного алкоголя 346
  6. 20-летний югорчанин отправится в психлечебницу после двойного убийства 323
  7. ​Югра демонстрирует высокую дисциплину в кредитном вопросе 313
  8. Сургут сохраняет лидерские позиции по заболеваемости ковидом 302
  9. Суд в ХМАО дисквалифицировал гендиректора «Негуснефти» за долги перед подчиненными 295
  10. В Москве арестовали экс-работника «Ростеха» по делу о мошенничестве с больницей Нижневартовска 286
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 4220
  2. В Тюменской области на трассе заметили розового фламинго 1977
  3. Уволился югорский чиновник, сбивший женщину на пешеходном переходе 1859
  4. ​Потребление и разум 1782
  5. Второклассники сургутской школы «Перспектива» переехали в новый корпус 1772
  6. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 1770
  7. В Сургуте столкнулись три автомобиля – погибла женщина-водитель 1573
  8. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 1530
  9. ​Евросоюз включил в новый санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова 1388
  10. В Сургуте устранили обвал грунта на разделительной полосе 1369
  1. Потребительские патриоты 6041
  2. ​«А мы будем!..» 5825
  3. ​Переобулись 5689
  4. ​Испанский стыд 5237
  5. ​Здравствуй, здравый смысл? 4999
  6. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4790
  7. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4687
  8. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4532
  9. ​Контакт с реальностью 4303
  10. ​Развязка сияет, что дальше? 4220

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика