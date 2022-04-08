Взрыв газа произошел на канализационной насосной станции Нижневартовска, есть пострадавшие

Взрыв газовоздушной смеси произошел около 11 часов сегодня, 8 апреля, на канализационной насосной станции по ул. 60 лет Октября в Нижневартовске. ЧП случилось во время проведения работ по обслуживанию оборудования. В результате происшествия пострадали 5 человек, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Все пострадавшие являются работниками обслуживающей организации. Из них четверо, по данным Нижневартовской горбольницы, находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом, пишет телеграм-канал «Мегаполис Югра».

«Произошел взрыв газовоздушной смеси в здании канализационной насосной станции на улице 60 лет Октября», - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших выясняются. На месте находится глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Свою проверку начали СК и прокуратура города. «Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе полнота мер, принятых с целью обеспечения безопасности проведения работ на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении СУ СКР по ХМАО.