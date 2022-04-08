Три человека пострадали в авариях в ХМАО за сутки

ДТП с пострадавшими произошло накануне, 7 апреля, в Нижневартовске. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, 39-летний водитель «УАЗа», поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген» под управлением 41-летней женщины и допустил столкновение с ним. В результате аварии водители получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 аварии, в которых 3 человека получили травмы. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 водителей в состоянии опьянения и 4 – за отказ от прохождения освидетельствования. За выезд на полосу встречного движения привлечено 58 водителей и 62 – за нарушение правил перевозки детей.