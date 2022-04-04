Мониторинг лекарств в аптеках Нижневартовска проводится ежедневно, сообщил Кощенко

Мониторинг цен товаров первой необходимости и лекарств в аптеках Нижневартовска продолжается в ежедневном режиме. Об этом сегодня сообщил глава города Дмитрий Кощенко в ходе встречи с журналистами. По его словам, в муниципалитете «практически решен вопрос с нехваткой препарата для лечения щитовидной железы "L-Тироксин"».

«На данный момент препарат-аналог можно заказать в ряде аптек города, срок доставки – до 5 дней. Также препарат буквально на днях завезут в 220 аптеку. Как сообщает аптека, стоимость препарата 106 рублей», - сказал Дмитрий Кощенко.

По данным пресс-службы мэрии Нижневартовска, завтра, 5 апреля, состоится очередное заседание оперативного штаба, на котором обсудят ситуацию на рынке товаров первой необходимости и наличие медикаментов в аптечной сети. К эфиру подключится новый участник - директор аптеки №220 Артур Азизян.

Югорчане начали активно скупать лекарства в аптеках из-за санкций Запада. Ранее в окружном департаменте здравоохранения сообщили, что отсутствие препарата «L-Тироксин» на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз.