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В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки

Следователи Нижневартовска начали проверку после нападения собак на ребенка

В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки
Фото: flickr.com

В Нижневартовске следователи организовали проверку после сообщений о нападении бездомных собак на школьника. По предварительным данным, 30 марта два агрессивных пса набросились на 10-летнего ребенка в районе озера Комсомольское, мальчик получил травмы.

Собак отогнали случайные прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе полнота и своевременность мер, принятых администрацией города в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Югре.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 431, комментариев: 0

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