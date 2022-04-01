Следователи Нижневартовска начали проверку после нападения собак на ребенка

В Нижневартовске следователи организовали проверку после сообщений о нападении бездомных собак на школьника. По предварительным данным, 30 марта два агрессивных пса набросились на 10-летнего ребенка в районе озера Комсомольское, мальчик получил травмы.

Собак отогнали случайные прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе полнота и своевременность мер, принятых администрацией города в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Югре.