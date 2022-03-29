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Вартовчанка отсудила у аэропорта 700 тысяч из-за перелома ноги

Жительница Нижневартовска поскользнулась у аэропорта и отсудила крупную сумму

Вартовчанка отсудила у аэропорта 700 тысяч из-за перелома ноги
Фото: wikipedia.org

Югорчанка отсудила у аэропорта Нижневартовска крупную сумму. Все дело в том, что женщина поскользнулась возле входа в здание и получила перелом. Позже пострадавшей поставили инвалидность третей степени. Об этом сообщает суд столицы Самотлора.

Представители воздушной гавани, к слову, пытались обвинить горожанку в произошедшем:

«Доводы представителя ответчика о грубой неосторожности истца, небезопасной обуви, отсутствии перепадов температуры и невозможности образования гололеда, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, в связи с чем были отклонены судом», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге суд взыскал в пользу югорчанки лишь 700 тысяч рублей, хотя изначально она требовала 3 миллиона.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 385, комментариев: 0

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