В Нижневартовске задержали жителя Республики Башкортостан за попытку дать взятку полиции

В Нижневартовске возбудили уголовное дело по отношению 54-летнего жителя Республики Башкортостан. Он подозревается в даче взятки сотруднику дорожно-патрульной службы.

«По версии следствия 11 марта 2022 года около 21 часа подозреваемый, находясь в салоне патрульного автомобиля ДПС в связи с нарушением правил перевозки опасных грузов, не желая нести административную ответственность передал сотруднику ДПС денежные средства в сумме две тысячи рублей в качестве взятки за несоставление материалов дела об административном правонарушении. В связи с отказом представителя власти от получения денег, злоумышленник не смог довести свой умысел до конца», – сообщают в СУ СКР по Югре.

На сегодняшний день проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление обстоятельств преступления. Расследование продолжается.