16+
Логотип Сиапресс
USD  103,9524   EUR  114,3996  

Новости

Больше новостей
В России запустят аналог Instagram - Россграм. Зарегистрируетесь?
Комментировать
0
Вы пользуетесь Instagram?
Комментировать
0
Больше опросов

​За дискредитацию — штраф: двух жителей Нижневартовска накажут за неуважение к Вооруженным силам

Двое вартовчан ответят за дискредитацию Вооруженных сил

​За дискредитацию — штраф: двух жителей Нижневартовска накажут за неуважение к Вооруженным силам
Фото: mvdmedia.ru

Новые административные дела за дискредитацию Вооруженных сил РФ: двое вартовчан ответят за неуважение к солдатам, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Так, один из них разместил в мессенджере аватар, на котором обнаружено дискредитирующее содержание, и публично объяснил его значение. Другой оставил негативный комментарий под постом в соцсети о спецоперации на территории Украины. Полиция сочла оба материала попадающими под действие законодательства, и обратились в суд — тот назначил нарушителям штрафы: они уплатят по 40 тысяч рублей.

Напомним, что ранее подобный штраф выписали одному из сургутян, который также оставил комментарий в социальной сети.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 13:13, просмотров: 190, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 1747
  2. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 1009
  3. Устала быть мамой: как женщинам пережить декрет 1008
  4. У омички, ребенка которой избивал вартовчанин, изъяли детей 949
  5. «Кто же, если не мы – родители, научит детей беречь семейное достояние?» 503
  6. ​Валентина Матвиенко посетила Югру — впечатлилась состоянием региона 378
  7. ​Продолжаем снимать корону: все меньше югорчан подхватывают ковид 265
  8. ​Мусор — во вторсырье: сургутянам доступна переработка 212
  9. ​В России разработали новую вакцину против нового омикрона 205
  10. ​За дискредитацию — штраф: двух жителей Нижневартовска накажут за неуважение к Вооруженным силам 190
  1. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 3136
  2. В Сургуте сдали проблемный дом в 41 микрорайоне 3033
  3. ​Здравствуй, здравый смысл? 2824
  4. Что сейчас делать с недвижимостью? Собрали самые популярные вопросы и дали на них ответ 2141
  5. Современное искусство и с чем его едят // ONLINE 1908
  6. В Югре ожидают Валентину Матвиенко 1795
  7. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 1747
  8. В нынешних условиях преимуществом UnionPay для держателей карт является выход на более широкий международный рынок 1736
  9. В Сургуте расселят 11 домов из аварийного жилфонда в марте 1521
  10. ​19 марта в Сургуте пройдет встреча с застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1503
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 17180
  2. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 7316
  3. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 7276
  4. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 6891
  5. ​Не так уж и единогласно получилось 6878
  6. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 6710
  7. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 6406
  8. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 6163
  9. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 5830
  10. ​В ДТП под Нижневартовском пострадали трое подростков 5644

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика