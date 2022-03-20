Двое вартовчан ответят за дискредитацию Вооруженных сил

Новые административные дела за дискредитацию Вооруженных сил РФ: двое вартовчан ответят за неуважение к солдатам, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Так, один из них разместил в мессенджере аватар, на котором обнаружено дискредитирующее содержание, и публично объяснил его значение. Другой оставил негативный комментарий под постом в соцсети о спецоперации на территории Украины. Полиция сочла оба материала попадающими под действие законодательства, и обратились в суд — тот назначил нарушителям штрафы: они уплатят по 40 тысяч рублей.

Напомним, что ранее подобный штраф выписали одному из сургутян, который также оставил комментарий в социальной сети.