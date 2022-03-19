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В Югре поймали мужчину с наркотиками

Житель Югры был задержан за хранение мефедрона

В Югре поймали мужчину с наркотиками
Фото: pixabay.com

В Покачах поймали местного жителя с мефедроном. Ранее мужчина судим не был, хранил наркотики для личного использования, а закладку подобрал в районе одного из СОНТов города.

«В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Фигуранту избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в пресс-службе МО МВД «Нижневартовский».

Если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по телефонам дежурной части МОМВД России «Нижневартовский» 8 (3466) 495-702, 49-56-02, а также по телефонам 102, 112 (круглосуточно).


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Сегодня в 09:45, просмотров: 115, комментариев: 0

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