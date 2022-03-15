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Из Нижневартовска вновь полетят самолеты в Махачкалу

В Нижневартовске в июне возобновят прямые авиарейсы в Махачкалу

Из Нижневартовска вновь полетят самолеты в Махачкалу
pixabay.com

Из Нижневартовска возобновятся прямые авиаперевозки в Махачкалу. Выполнять полеты вновь будет авиакомпания «ИрАэро», сообщили в пресс-службе администрации города.

Рейсы будут выполняться со 2 июня по 27 октября по четвергам. Вылет из Нижневартовска запланирован на 22:40, время в пути займет четыре часа.

Стоимость перелета составляет ориентировочно 29 700 руб. (тариф «туда/обратно», без багажа). Продажа билетов уже началась на сайте авиакомпании.

«Ранее, чтобы улететь в Махачкалу вартовчанам, а также жителям восточной части Югры, приходилось пользоваться рейсами с пересадками, либо направляться в Сургут, откуда авиакомпании выполняют прямые рейсы», – говорится в сообщении телеграм-канала мэрии Нижневартовска.


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15 марта в 14:53, просмотров: 274, комментариев: 0

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