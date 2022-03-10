16+
Логотип Сиапресс
USD  116,0847   EUR  126,4395  

Новости

Больше новостей
Воспользуетесь правом на кредитные каникулы?
Комментировать
0
Visa и MasterCard уходят из России. Как это на вас повлияет?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе последствия введенных санкций?
Комментировать
0
Больше опросов

В Югре ребенок проглотил 27 магнитных шариков и был прооперирован

Врачи Нижневартовска спасли ребенка, проглотившего шарики от магнитного конструктора

В Югре ребенок проглотил 27 магнитных шариков и был прооперирован
Фото: депздрав Югры

Двухлетний ребенок из Белоярского проглотил 27 магнитных шариков от конструктора. Родители забили тревогу, когда малышка начала кашлять. Девочку пришлось доставить с помощью санитарной авиации в детскую больницу Нижневартовска, где доктора провели операцию.

«Оперировали ночью. Операция длилась 2,5 часа. Это уже третий ребёнок на нашей практике, наглотавшийся шариков, с тяжёлыми последствиями. Если ребёнок проглотит 1-2 шарика это не так страшно, мы их можем достать эндоскопически, а тут пришлось делать полосную операцию. Шариков было 27. Неделю они пробыли внутри ребёнка. Началась перфорация желудочно-кишечного тракта, то есть на стенках тонкой кишки стали появляться отверстия», — рассказал детский врач-хирург Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вадим Айкин.

Операцию сделали вовремя. Это спасло жизнь девочке. Её уже выписали домой. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 11:45, просмотров: 380, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Снова актировка? Синоптики предсказывают сургутянам резкое похолодание 2195
  2. Сургутянин заплатит 40 тысяч за критику спецоперации в Украине в соцсетях 2110
  3. ​Якутия — в Сургуте. Сергей Юнганс 1307
  4. Житель Нефтеюганска пытался защититься от собутыльника и убил его 877
  5. ​Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 18% 692
  6. Более 60% россиян уверены, что умеют отличать правдивые новости от фейков 654
  7. Тюменские ученые разработали карамель, не вызывающую кариес 646
  8. ​Солнечные квартиры в жилом доме «Клюква» 615
  9. ​Железные решения ЦБ = деревянный рубль? 604
  10. Суточное число заболевших коронавирусом в Югре сократилось до 251 438
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 11499
  2. В Югре опять выявили более 1700 новых случаев ковида 3696
  3. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 3632
  4. ​Несправедливость 3312
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 6-8 марта? // АФИША 2846
  6. Над сургутянкой жестоко расправились из-за украшений и подожгли ее квартиру 2818
  7. В Югре отменили QR-коды 2752
  8. «Вечером после новостей смотрю фильмы ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться» 2501
  9. ​Что будет дальше с банками и инфляцией и как сохранить деньги 2391
  10. ​Новая жизнь 2356
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 11499
  2. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 10270
  3. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 9779
  4. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 9034
  5. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 8971
  6. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 8818
  7. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 8493
  8. ​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум 7374
  9. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 7039
  10. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 6388

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика