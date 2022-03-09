Всего за выходные дни в Югре в ДТП четыре человека получили травмы

Вчера, 8 марта, в Нижневартовске автоледи не уступила дорогу и спровоцировала ДТП. В результате женщина получила травмы.

«8 марта в 11:25 на улице Менделеева в городе Нижневартовск, 44-летняя женщина, управляя транспортным средством «Ваз», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги, не предоставила преимущества в движении автомобилю «Фольксваген», под управлением 47-летнего мужчины и допустила с ним столкновение», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего с 6 по 8 марта в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.