Полиция Нижневартовска изъяла более 700 граммов наркотиков у закладчика

В Нижневартовске полицейские задержали кладмена. Им оказался житель Ангарска 1992 года рождения, при нем был обнаружен 21 сверток с предположительно наркотическим веществом, а также сотовый телефон, в котором содержалась информация о его противоправной деятельности. В съемной квартире злоумышленника также были обнаружены предметы для торговли наркотиками – электронные весы, рулоны изоленты и полимерные пакеты.

Оперативники установили, что мужчина оборудовал на территории Нижневартовска 11 тайников с синтетическими наркотиками. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество является a-pvp производным N-метилэфедрона общей массой 741,814 грамма.

«В отношении фигуранта следственным отделом УМВД России по г. Нижневартовску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», – прокомментировали в УМВД Югры.