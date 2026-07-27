Югра вошла в число регионов с самым низким ростом розничной торговли в России

Югра вошла в число регионов с самыми низкими темпами роста оборота розничной торговли в России по итогам января-мая 2026 года. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

За пять месяцев оборот розничной торговли в автономном округе увеличился на 1,5%, что значительно ниже среднероссийского показателя в 5%. В рейтинге регионов Югра заняла 77-е место. При этом Ямал оказался последним в стране. В ЯНАО оборот розничной торговли за тот же период снизился на 2,9%, что стало худшим результатом среди всех субъектов России.

Несмотря на невысокие темпы роста, по объему розничной торговли на одного жителя Югра остается среди лидеров страны. За январь-май этот показатель составил 167,5 тысячи рублей. Доля региона в общероссийском обороте розничной торговли достигла 1,13%.

Лидерами по темпам роста стали Чукотский автономный округ (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край, Республика Башкортостан и Астраханская область. В целом по России оборот розничной торговли за первые пять месяцев 2026 года вырос на 5%, что на два процентных пункта выше результата аналогичного периода прошлого года.