​Почти три тысячи членов комиссий расскажут жителям о выборах лично

Избирательная комиссия Югры утвердила основные параметры реализации проекта «ИнформУИК» на выборах 2026 года. Решение принято 24 июля на 86-м заседании комиссии. Проект станет одним из главных инструментов адресного информирования жителей перед единым днем голосования 20 сентября.

Поквартирные и подомовые обходы пройдут с 27 августа по 15 сентября. Члены участковых комиссий расскажут жителям о датах и времени голосования, подскажут адрес избирательного участка, объяснят доступные формы волеизъявления, а также предоставят информацию о партиях и кандидатах, участвующих в кампаниях на конкретной территории.

В проекте задействуют все 22 территориальные и 728 участковых комиссии региона. Непосредственно обходами займутся 2992 члена УИК. До начала работы они пройдут специальное обучение и тестирование.

Рекомендованный график установлен с учетом занятости жителей. В будние дни обходчики будут работать с 17:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00. Для фиксации работы они используют специализированное мобильное приложение, где будут отмечать посещенные домовладения и уточнять сведения об избирателях.

Отличить представителей комиссий можно будет по фирменной экипировке с символикой избирательной кампании и избиркома Югры. Обязательным элементом станет бейдж с печатью участковой комиссии. Это должно помочь жителям безошибочно определить, кто пришел к ним с официальной информацией.

Решение о реализации «ИнформУИК» в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва ЦИК России приняла 2 июля. Главная задача проекта — предоставить гражданам полную и достоверную информацию о кампании в формате прямого диалога.

В Сургуте для обходов задействуют 713 человек. Помимо личного общения, жителей будут информировать через домовые чаты, средства массовой информации и другие городские каналы.

Предстоящая кампания станет для Сургута многоуровневой. Жителям предстоит голосовать за депутатов Государственной Думы, Думы Югры, Тюменской областной думы и Думы Сургута. На участке каждый избиратель получит семь бюллетеней.

Председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина ранее поясняла, что сургутяне будут голосовать за кандидатов в Госдуму по одномандатному округу и партийным спискам, затем выбирать кандидатов и партии на окружном и областном уровнях, а также депутата городской думы по одномандатному округу.

В Сургуте откроют 130 избирательных участков. В их комиссиях будут работать 1921 человек с правом решающего голоса. По данным ТИК, на 1 января 2026 года в городе насчитывалось 310 506 избирателей. Более шести тысяч молодых сургутян смогут принять участие в выборах впервые — в этом году им исполнилось 18 лет.

Для жителей вновь будет доступен механизм «Мобильный избиратель». Он применяется на выборах в Государственную Думу, Думу Югры и Тюменскую областную думу, но не действует на муниципальной кампании. Если человек окажется вне места регистрации, он сможет выбрать удобный участок и проголосовать на федеральных и региональных выборах.

Кроме того, через портал Госуслуг можно будет подать заявление на голосование вне помещения. Такой возможностью смогут воспользоваться граждане, которые по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не смогут прийти на участок самостоятельно.

А проект «ИнформУИК» должен стать связующим звеном между избирательной системой и жителями. Прямой обход позволит заранее ответить на основные вопросы, объяснить сложную структуру кампании и помочь каждому избирателю подготовиться к голосованию.