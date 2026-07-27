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Югра увеличит выплаты работающим пенсионерам с 1 августа

Более 112 тысяч работающих пенсионеров Югры получат перерасчет с 1 августа

Югра увеличит выплаты работающим пенсионерам с 1 августа
Фото pixabay.com

С 1 августа более 112 тысяч работающих пенсионеров Югры получат ежегодный перерасчет выплат. Обращаться за ним не потребуется, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России. Повышение коснется 112 827 получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в 2025 году перечисляли страховые взносы.

Также могут вырасти выплаты по потере кормильца, когда на лицевой счет умершего поступили средства, ранее не учтенные при назначении пенсии.

В региональном отделении СФР уточнили: «Ее размер зависит от заработной платы и количества отработанных в 2025 году месяцев, т.е. от количества страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. В соответствии с нормами пенсионного законодательства максимальное увеличение - три пенсионных коэффициента».

Прибавку рассчитают индивидуально для каждого человека. Деньги перечислят в августе по обычному графику.

Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01. Региональная линия работает по понедельникам с 09:00 до 18:00, со вторника по пятницу - с 09:00 до 17:00.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 271, комментариев: 0
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