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​Руслан Кухарук возглавит список «Единой России» на выборах в Думу Югры

Губернатор возглавит список кандидатов «Единой России» на выборах в Думу Югры

​Руслан Кухарук возглавит список «Единой России» на выборах в Думу Югры
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук возглавит список кандидатов «Единой России» на выборах в окружную Думу. Такое решение приняли на конференции Ханты-Мансийского регионального отделения партии.

В список вошли участники специальной военной операции, педагоги, врачи, волонтеры, общественники и представители молодежных организаций. Их кандидатуры ранее поддержали жители региона на предварительном голосовании.

Кухарук отметил, что считает выдвижение большой честью и серьезной ответственностью перед югорчанами. По его словам, команда объединяет людей, которые активно участвуют в жизни округа и готовы предлагать решения для его развития.

На конференции также обсудили формирование Народной программы 2.0. От жителей Югры уже поступило более 44 тысяч инициатив.

Предложения касаются поддержки семей, развития здравоохранения, модернизации дорожной сети и строительства инфраструктурных объектов. Эти идеи планируют включить в программу действий на ближайшие пять лет.


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09 июля в 18:21, просмотров: 261, комментариев: 0
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