Югра подключится к развитию инициативы «Добро – норма жизни» и форума #МЫВМЕСТЕ

Югра подключится к развитию стратегической инициативы «Добро – норма жизни», которая предполагает создание устойчивой системы взаимопомощи. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук по итогам рабочей встречи с председателем комитета Госдумы по молодежной политике, председателем совета Ассоциации «Добро.рф» Артемом Метелевым и заместителем руководителя Росмолодежи Денисом Ашировым.

Регион занимает первое место во всероссийском рейтинге по развитию добровольчества среди субъектов с населением от 1 до 2 миллионов человек. Сейчас волонтерской деятельностью занимается каждый четвертый житель округа.

Цель инициативы — к 2030 году объединить ключевые организации и инициативные группы в движение #МЫВМЕСТЕ. Представители федеральных структур предложили Югре принять участие в создании методической базы, чтобы распространить опыт региона по всей стране.

Также округ согласился стать партнером Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет в декабре 2026 года.

Работу по развитию добровольчества продолжат на Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрино».