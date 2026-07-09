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Леса Югры принесли федеральному бюджету несколько миллиардов рублей, а региональному — совсем немного

Федеральный бюджжет получил 4,7 миллиарда рублей от использования лесов Югры

Леса Югры принесли федеральному бюджету несколько миллиардов рублей, а региональному — совсем немного
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Югра за первые шесть месяцев 2026 года получила 4,7 миллиарда рублей от использования лесных ресурсов. Об этом сообщает sitv.ru со ссылкой на окружной Депнедра. Основная часть средств — 4,6 миллиарда рублей — поступила в федеральный бюджет. Еще 19 миллионов рублей перечислили в казну региона.

Большую часть доходов обеспечили арендаторы лесных участков. Сейчас в округе действует более 27 тысяч договоров по 11 видам использования лесов.

При этом некоторые компании не исполняют платежные обязательства. На 1 июля сумма долгов по аренде и неустойкам достигла 235 миллионов рублей. Из них более 86 миллионов приходится на текущий год, еще 149 миллионов накопилось за прошлые периоды. В Депнедра Югры отметили: «С каждым арендатором-должником ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды».

Несмотря на долги, регион остается одним из лидеров России по лесным доходам. По данным Рослесхоза, в первом квартале 2026 года Югра заняла первое место среди субъектов страны по объему поступлений от использования лесов.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 25, комментариев: 0
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