В Югре утвердили выплаты безработным за участие во временных и общественных работах

В Югре утвердили порядок финансовой поддержки безработных, которых центры занятости направляют на оплачиваемые временные и общественные работы. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на портал «Мой юрист» и приказ департамента труда от 30 июня 2026 года.

Деньги будут начислять отдельно от зарплаты за период фактического участия. Для большинства граждан размер выплаты составит 1 275 рублей в месяц, а для молодых специалистов от 18 до 25 лет, которые ищут работу в течение года после получения образования, — 2 250 рублей.

Поддержкой смогут воспользоваться инвалиды, предпенсионеры, беженцы, вынужденные переселенцы, одинокие и многодетные родители, граждане после военной службы и выпускники.

Центр занятости должен принять решение не позднее одного рабочего дня после подтверждения трудоустройства. Уведомление направят через платформу «Работа в России», а средства перечислят в течение пяти рабочих дней.

Для назначения выплаты потребуются срочный трудовой договор, сведения о приеме на работу и табель учета рабочего времени. Работодатели также смогут компенсировать расходы на оплату труда участников. Размер возмещения составит до 21 572 рублей в месяц с учетом страховых взносов, а для подростков от 14 до 18 лет — до 10 тысяч рублей.

Ранее директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин сообщал, что в регионе на одного безработного приходится девять вакансий. Всего работодатели предлагают более 18 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы составляет 1%.

Наибольшая потребность в сотрудниках сохраняется в нефтегазовой отрасли, здравоохранении и строительстве.