Тысячи семей Югры получили выплаты на детей с начала 2026 года

В Югре с начала 2026 года 30 тысяч семей получили единое пособие. Это одна из самых востребованных выплат для родителей с детьми и беременных женщин, сообщило региональное Отделение СФР.

Единое пособие назначают семьям, где доход на человека ниже прожиточного минимума в регионе. Его могут получить беременные женщины, которые встали на учет до 12 недель, а также один из родителей ребенка до 17 лет.

С июня появилась еще одна мера поддержки – ежегодная выплата для работающих родителей двух и более детей. За месяц в Югре одобрили 10 552 таких заявления.

На выплату могут рассчитывать семьи, где воспитывают двух и более детей до 18 лет. Если ребенок учится очно, выплата может назначаться до его 23 лет. Главное условие – доход семьи за 2025 год не должен быть выше 1,5 прожиточного минимума на человека.

Также с начала года в Югре оформили 3 628 сертификатов на материнский капитал. В 2026 году его размер составляет 728 921 рубль на первого ребенка и 963 243 рубля – на второго, третьего или следующих детей, если семья раньше не получала сертификат.

Более 17 тысяч работающих родителей в регионе получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его размер – 40% от среднего заработка за два предыдущих года. Выплата сохраняется, даже если родитель досрочно выходит из отпуска на полный рабочий день.

Кроме того, семьи могут оформить пособие по беременности и родам, единовременную выплату при рождении ребенка, пособие при передаче ребенка в семью и выплаты для семей военнослужащих по призыву. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте СФР в разделе «Семьям с детьми».