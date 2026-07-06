Более шести тысяч родителей в Югре получают пособие и работают одновременно

В Югре более 6,5 тысячи работающих родителей продолжают получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и при этом работают. Такой возможностью воспользовались 6 526 жителей региона, сообщает региональный СФР.

Речь идет о выплате, которую родители могут получать даже после выхода на работу. Они вправе досрочно прервать отпуск по уходу за ребенком и выйти на работу, сохранив при этом ежемесячное пособие до достижения ребенком полутора лет. Это правило действует как для работы у основного работодателя, так и по совместительству.

«В течение первых полутора лет жизни малыша мама или папа, находясь в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячно получает 40% от заработной платы. Предельная сумма выплаты в этом году составляет от 16 до 83 тысяч рублей в месяц. Если в семье двое детей и больше, Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре предоставит пособие на каждого ребенка», – рассказала управляющий Отделением ОСФР по ХМАО Ольга Галюк.

Право на выплату сохраняется до окончания отпуска по уходу за ребенком. Получать пособие может не только мама или папа, но и другой родственник или опекун, который фактически ухаживает за ребенком.

При этом, если за ребенком одновременно ухаживают несколько человек, пособие назначается только одному из них.

Основанием для назначения выплаты является заявление работодателю, которое подается вместе с оформлением отпуска по уходу за ребенком.