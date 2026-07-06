Более 360 человек тушат лесные пожары в Югре

С 1 по 4 июля в Югре потушили 40 лесных пожаров. Больше всего – в Нижневартовском районе, где авиапожарные справились с 27 возгораниями. Еще девять пожаров потушили в Сургутском районе, два – в Белоярском, по одному – в Ханты-Мансийском и Березовском районах, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

На 5 июля в округе остаются 22 действующих пожара. Почти все они находятся в Нижневартовском районе, еще один – в Советском. Четыре возгорания уже удалось локализовать.

Для помощи в Югру прибыли 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны. Кроме того, специалисты пытаются вызвать дожди над территориями, где горит лес. 4 июля такие работы прошли в Нижневартовском районе – там сформировались подходящие для этого облака. Сейчас специалисты продолжают усиливать осадки.

К тушению также подключили один из самых грузоподъемных вертолетов в мире – Ми-26. Он помогает сбрасывать воду на участки, куда сложно доставить технику.

С огнем борются более 360 человек. Еще около 100 специалистов перебрасывают с потушенных участков на действующие пожары. За лесами следят семь самолетов, а людей и оборудование доставляют пять вертолетов.

Все пожары находятся в труднодоступных и удаленных местах. Почти все они начались из-за гроз.