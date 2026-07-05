В Югре за месяц поступило 25 сообщений об опасном борщевике

В Югре зацвело опасное растение — борщевик. За июнь жители региона 25 раз сообщали о его обнаружении в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», сообщает sitv.ru со ссылкой на ЦУР Югры.

Все обращения оперативно передают специалистам. Они выезжают на места, проверяют сигналы и скашивают сорняк. Большинство сообщений уже отработано.

В ЦУР отмечают, что жители иногда путают борщевик с дягилем. У борщевика крупные белые зонтики, толстый пятнистый стебель и широкие резные листья. У дягиля соцветия зеленоватые и более округлые, стебель ровный, а листья меньше и не такие рваные.

В окружном Центре управления регионом напомнили: «Если перед вами борщевик: не трогайте растение и сразу пишите обращение с точным адресом в приложение „Госуслуги. Решаем вместе“».