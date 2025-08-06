​В сентябре жители Югры смогут наблюдать полное лунное затмение

7 сентября 2025 года жители Югры, как и других регионов России, смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения. Об этом сообщила астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, во время затмения Луна полностью войдёт в тень Земли и приобретёт характерный красноватый оттенок. Это зрелище продлится около полутора часов и будет доступно для наблюдения без специальной оптики. Такое изменение цвета связано с тем, что солнечный свет, проходя через атмосферу Земли, рассеивается, и до Луны доходят только длинноволновые — красные — лучи.

«Это будет полное затмение, и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Её оттенок будет красноватым», — пояснила Кошман.

Астроном подчеркнула, что все фазы затмения можно будет наблюдать на всей территории России (включая Югру), а также в Европе, Азии, Африке, Антарктиде, Австралии и Океании. В отличие от предстоящего события, полнолуние 9 августа пройдет без особенностей — Луна сохранит свой привычный серебристый цвет.