Сергей Рыжиков будет возглавлять экипаж МКС до декабря 2025 года

Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков из Югры стал командиром Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Сегодня космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши. Задачи командира: отвечать за выполнение программы полета, управлять экипажем на российском и на американском сегментах, информировать Центры управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции», ‒ указали в сообщении.

Передача командования состоялась на орбите. Церемония прошла по традиции: командиру вручили символический «ключ от станции», после чего был дан удар в рынду.

С поздравлением в адрес космонавта выступил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Наш земляк Сергей Рыжиков возглавил Международную космическую станцию! Гордимся и желаем успехов!» ‒ написал он в своем телеграм-канале.

Для Сергея Рыжикова это уже третий полет в космос. Вместе с российским космонавтом Алексеем Зубрицким и американским астронавтом Джонатаном Кимом он находится на МКС с апреля 2025 года. Новый командир пробудет на станции до декабря.