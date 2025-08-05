В двух городах Югры произошло два ДТП с участием пешеходов

Вчера, 4 августа, в Югре произошло два ДТП с участием пешеходов. Первый случай зафиксирован в Нижневартовске на улице Мира. Неустановленный водитель электросамоката наехал на 61-летнюю женщину, которая шла по тротуару, и скрылся с места происшествия, сообщает ГАИ Югры.

Второй наезд произошел в Когалыме спустя два часа. 39-летний водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу 44-летней женщине, переходившей проезжую часть.

Обе пострадавшие получили травмы. Обстоятельства происшествий устанавливаются.