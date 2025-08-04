​Югорский спортсмен завоевал золото на Чемпионате России по конкуру

Югорский спортсмен Богдан Васьковский одержал уверенную победу в абсолютном первенстве Чемпионата России по конкуру, впервые в своей карьере завоевав золотую медаль на главных национальных стартах. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своих социальных сетях.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту «Мустанг» прошёл сложнейший маршрут по системе «в два гита» с высотой препятствий до 145 сантиметров, не допустив ни одного повала. Такой результат стал решающим в борьбе за титул.

«Поздравляю с выдающейся победой! Благодарю всю команду и наставников за проделанную работу. Эта награда – результат ежедневного труда и сильного характера. Югра гордится нашим спортсменом, подтвердившим высочайший уровень мастерства на главных стартах лета», – отметил Руслан Кухарук.