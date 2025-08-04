​«Музыкальная экспедиция» Бориса Андрианова впервые пройдёт в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе стартует уникальный культурный проект — фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция», инициатором которого выступил всемирно известный виолончелист Борис Андрианов. Впервые фестиваль пройдёт на территории Югры, объединив живое исполнение классической музыки и путешествие по труднодоступным населённым пунктам.

Торжественное открытие фестиваля состоится 6 августа в арт-салоне Концертно-театрального центра «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Вход на концерт будет свободным по предварительной регистрации на сайте учреждения.

С 7 августа музыканты отправятся в путешествие на теплоходе «Югория». За шесть дней артисты преодолеют около 600 км по рекам Иртыш, Обь и Северная Сосьва, выступив в десяти населённых пунктах Ханты-Мансийского, Октябрьского и Берёзовского районов.

«Идея проекта в том, чтобы музыка приходила в те места, где она обычно не звучит. Часто люди живут далеко от филармонического зала или просто никогда не бывали на концерте. В экспедиции появляется такая возможность: концерт «приходит» к ним», — рассказал Борис Андрианов.

В программе фестиваля — произведения Антонио Вивальди, Иоганна Баха, Людвига Бетховена, Михаила Глинки, Петра Чайковского и других классиков.

Первым пунктом экспедиции станет посёлок Кедровый, а финальной точкой маршрута — Берёзово на берегу Северной Сосьвы. Помимо концертов, музыканты встретятся с представителями коренных малочисленных народов Севера, педагогами детских школ искусств, работниками культуры и лауреатами конкурсов. Также в программе — посещение музеев, культурных объектов и знаковых мест Югры.

Одной из важных социальных миссий фестиваля станет вручение новых музыкальных инструментов юным исполнителям, которые уже проявили себя в детских школах искусств региона.

«Музыкальная экспедиция» — это не просто концертный тур, а праздник музыки, который охватывает даже самые отдалённые уголки страны, приобщая к мировой классике тех, кому редко выпадает такая возможность.