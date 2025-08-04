Югорчанам рассказали, во сколько обойдется сбор ребенка в школу в 2025 году

Многие семьи в ХМАО начали готовить детей к школе заранее ‒ этим летом заметно вырос спрос на школьную одежду, обувь, канцелярию и мебель. Аналитики платформы «Авито» подсчитали, сколько в среднем стоит собрать ребенка в школу при покупке новых товаров и «с рук».

Так, при покупке новых товаров комплект одежды, обуви и канцелярии для мальчика или девочки обойдется в 13 500 рублей. При покупке «с рук» ‒ в 8 200-8 300 рублей. Экономия на ресейле составит около 40%.

Также вырос спрос на мебель для занятий дома: новый комплект из компьютерного стола и кресла стоит около 23 000 рублей, бывший в употреблении ‒ около десяти тысяч рублей.

Чаще всего покупают школьные пиджаки, брюки, блузки, рюкзаки и спортивную форму. Продажи рюкзаков за месяц выросли на 63%, пиджаков для мальчиков ‒ в 3,5 раза, а спортивных костюмов ‒ до 85% за год.