​В Югре подвели итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Югре завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Конкурс проводится ежегодно с 2017 года Правительством Российской Федерации совместно с Ассоциацией развития местного самоуправления и направлен на выявление и распространение лучших примеров муниципального управления.

В 2025 году на региональный этап было подано 65 заявок от 36 муниципальных образований Югры. Конкурсная комиссия определила 30 победителей, еще 33 практики рекомендованы для участия в федеральном этапе.

Конкурс проводится по двум категориям: городские округа и поселения (1 категория) и сельские поселения (2 категория). Победители определялись в нескольких тематических номинациях.

Градостроительная политика, благоустройство и развитие ЖКХ

В категории городов и поселений первое место занял Советский с проектом по созданию реабилитационно-оздоровительного центра «Жемчужина Югры». Второе место у Нягани за развитие инфраструктуры парка «Центральный лес культуры и отдыха». Третье место присудили Излучинску за благоустройство набережной реки Окуневка.

В категории сельских поселений победителем стало Сосновка, реализовавшая проект «Место силы» по благоустройству аутентичных общественных пространств. Второе место у Солнечного за реконструкцию памятника павшим за Отечество, третье – у Казымского поселения за благоустройство центральной площади перед школой.

Эффективное управление территорией

В категории городов первое место получил Ханты-Мансийск за создание инвестиционного климата в сфере социальных услуг. Второе место – у Нягани за запуск частного промышленного технопарка. Третье – у Сургута за комплексную поддержку малого и среднего бизнеса.

Среди сельских поселений лидирует Солнечный с проектом по комплексному развитию. На втором месте – Русскинская, где в рамках концессии реализуется создание спортивных объектов.

Повышение узнаваемости территорий (брендинг)

В этой номинации лучшей практикой среди городов признан проект Когалыма по разработке и внедрению бренда города. Второе и третье места у Ханты-Мансийска и Междуреченского соответственно, где реализуются инициативы по экскурсионным маршрутам, фестивалям и сохранению этнокультурного наследия.

Среди сельских территорий первое место получил Салым с практикой этнобрендирования. Зайцева Речка и Вата заняли второе и третье места соответственно за продвижение локального имиджа поселений.

Укрепление межнационального мира и согласия

В первой категории лидируют Нягань, Урай и Ханты-Мансийск, второе место у Нефтеюганска, третье – у Радужного. В сельской категории первое место заняло поселение Шеркалы, далее идут Русскинская и Солнечный, третье место у Казымского и Лемпино.

Цифровизация и технологии «умного города»

В этой номинации победу одержал Сургут с проектом внедрения искусственного интеллекта в систему городского транспорта. Второе и третье места – у Ханты-Мансийска за цифровые решения в управлении освещением и мониторинге электропотребления.

Победители регионального этапа представят Югру на федеральном уровне. Конкурс «Лучшая муниципальная практика» способствует развитию эффективных инициатив в сфере городского хозяйства, экономики, социальной политики и цифровизации, а также формирует положительный образ территорий в глазах жителей и инвесторов.