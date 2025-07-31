В Югре завершился этап выдвижения кандидатов на муниципальные выборы

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завершился процесс выдвижения кандидатов на муниципальные выборы, которые состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года. По данным избирательной комиссии региона, всего поступили документы от 370 кандидатов.
Из них:
- 335 человек претендуют на мандаты депутатов представительных органов различных уровней (всего — 91 мандат),
- 35 кандидатов заявились на должности глав 7 городских и сельских поселений.
- На данный момент уже зарегистрированы 225 кандидатов. Регистрация завершится 8 августа.
Распределение выдвиженцев по партиям и формам участия выглядит следующим образом:
- «Единая Россия» — 99 кандидатов,
- КПРФ — 70,
- ЛДПР — 78,
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ — 37,
- НОВЫЕ ЛЮДИ — 16,
- Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 9,
- Коммунисты России — 5,
- Самовыдвиженцы — 56.
В единый день голосования на территории Югры пройдут 13 избирательных кампаний, в том числе: выборы депутатов в представительные органы 3 городов, 1 района и 1 городского поселения, выборы глав 7 муниципалитетов, а также дополнительные выборы одного депутата в сельском поселении.
Всего предстоит избрать 91 депутата и 7 глав муниципальных образований. Избирательная кампания вступает в активную фазу, и окончательные списки участников станут известны после завершения регистрации.