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​Таежный гигант: муравейник из Югры вошел в Книгу рекордов России и мира

Четырехметровый муравейник из Югры попал в Международную книгу рекордов

​Таежный гигант: муравейник из Югры вошел в Книгу рекордов России и мира
Фото: Природный парк «Самаровский чугас» / vk.com

В природном парке Югры «Самаровский чугас» обнаружили самый большой муравейник ‒ его высота составляет 1,96 метра, а длина превышает 4 метра. Такой уникальный природный объект официально занесли сразу в два реестра ‒ Международную Книгу Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и Реестр рекордов России, говорится в соцсетях парка.

Муравейник был найден председателем Регионального штаба ОНФ в ХМАО Евгением Печерицей. Рекорд зафиксировали эксперты, подтвердив: это крупнейший муравейник, зарегистрированный в городской черте.

Находка уже стала предметом научного и туристического интереса. Для его сохранности сотрудники парка установили ограждение и усилили меры охраны.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 263, комментариев: 0
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