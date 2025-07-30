​Работодатели в УрФО всё чаще предлагают летний отдых для детей сотрудников

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии в Уральском федеральном округе и выяснили, что всё больше компаний включают в соцпакет компенсации и оплату летнего отдыха для детей сотрудников — от путёвок в лагеря до оздоровительных программ.

С начала года работодатели в регионе открыли более 200 вакансий, в которых прямо упоминаются путёвки в детские лагеря или оплата отдыха. Чаще всего такая поддержка встречается в отраслях:

энергетика,

нефтегазовая промышленность,

химическое производство.

На сегодняшний день на hh.ru размещено свыше 700 активных вакансий по УрФО, где детям работников предлагаются различные формы летнего досуга за счёт компании.

Вот некоторые примеры:

В Челябинске ведущему инженеру-технологу по сварке-сборке обещают льготные путёвки в детские лагеря;

В Тюмени PHP-разработчику — 70% компенсации стоимости летнего лагеря для ребёнка;

В Сургуте оператору железнодорожного хозяйства — оздоровительный отдых для детей;

В Первоуральске менеджеру по продажам — компенсация путёвок в летние лагеря;

В Ноябрьске слесарю — путёвки в санатории и лагеря, а также бесплатные спортивные секции и корпоративные турниры.

Ранее проведённый hh.ru опрос показал, что в 41% компаний УрФО предусмотрены программы и подарки для детей сотрудников. Это выше, чем в среднем по стране, где аналогичный показатель составляет 29%.