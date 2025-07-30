В правительстве Югры обсудили внедрение мессенджера MAX

На заседании правительства Югры под председательством губернатора Руслана Кухарука рассмотрен вопрос внедрения национального мессенджера «MAX». Югра стала одним из шести пилотных регионов, где этот мессенджер будет интегрирован в систему образования. Как сообщил заместитель губернатора, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин, мессенджер будет использоваться как единый цифровой инструмент в школах и других образовательных учреждениях. В перспективе платформа поддержит групповые чаты, онлайн-уроки и родительские собрания.

Заместитель губернатора Елена Майер уточнила, что до конца года все учебные заведения региона полностью перейдут на работу в системе «MAX».

В рамках развития мессенджера также планируется внедрение цифрового МФЦ с чат-ботом, через который жители смогут записаться на приём, отслеживать статус заявлений и получать уведомления. Кроме того, «MAX» будет использоваться в сфере ЖКХ для эффективного взаимодействия между управляющими компаниями и гражданами.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул стратегическое значение проекта. «Цифровая безопасность является одним из компонентов национальной безопасности страны. Решение принято своевременно, в ответ на посягательства в отношении России на работу тех сервисов, которые являются необходимыми для каждого жителя», — отметил глава региона.