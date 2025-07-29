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​Цены в Югре пошли вниз ‒ авиабилеты, техника и овощи подешевели в июне

Югра вошла в топ-6 регионов с самой низкой инфляцией в России

​Цены в Югре пошли вниз ‒ авиабилеты, техника и овощи подешевели в июне
Фото: freepik.com

В июне этого года цены в Югре снизились на 0,8% по сравнению с маем, а годовая инфляция замедлилась до 7,8%. Таким образом округ занял шестое место в стране по самому скромному росту цен, сообщает пресс-служба Банка России.

«Заметнее всего в июне подешевели услуги. Цены на авиабилеты снизились из-за того, что перевозчики открыли новые регулярные авиарейсы из городов округа в страны СНГ, Абхазию, Турцию и по России. Съемное жилье подешевело по причине сезонного снижения спроса», ‒ пояснили специалисты.

Снизились и цены на промтовары. Подешевели компьютеры, телевизоры, стиральные машины, смартфоны и подержанные автомобили. Это связано с укреплением рубля и снижением спроса: из-за высоких ставок россияне стали реже брать кредиты на технику и авто.

На фоне поступления раннего урожая с юга подешевели огурцы, помидоры, картофель, капуста, сладкий перец и лук. Также упали цены на яйца, сливочное масло и некоторые импортные фрукты. В то же время растут цены на кондитерские изделия ‒ это связано с увеличением затрат на сырье, упаковку и логистику.

По словам специалистов Банка России, несмотря на замедление инфляции, пока не планируется снижать ключевую ставку. Центробанк рассчитывает вернуть инфляцию к целевому уровню 4% только к 2026 году.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 282, комментариев: 0
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