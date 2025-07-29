Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ХМАО в июле

По данным исследования hh.ru, в Югре в регионе было открыто более 380 вакансий с предлагаемой заработной платой от 200 тысяч рублей и выше. Это существенно выше средней по региону зарплаты, которая по итогам июня составила 81,3 тысячи рублей.
Наиболее часто высокие зарплаты работодатели предлагали:
- водителям — 30% всех вакансий с доходом от 200 тыс. рублей,
- курьерам — 12%,
- врачам — 8%.
Наибольшее число таких предложений зафиксировано в сферах:
- перевозки, логистика, склад, ВЭД — 27%,
- розничная торговля — 9%,
- строительство и недвижимость — 9%,
- информационные технологии и интернет — 6%.
В десятку самых высокооплачиваемых вакансий в Югре по версии hh.ru за июль вошли:
- Стоматолог-хирург-имплантолог — от 400 000 до 1 000 000 ₽ в месяц
- Руководитель строительного проекта — до 450 000 ₽
- Директор универсального дополнительного офиса — от 350 000 ₽
- Управляющий директор дилерского центра — от 350 000 ₽
- Главный технолог — от 350 000 ₽
- Автомаляр — от 300 000 ₽
- Руководитель отдела продаж новых автомобилей — от 300 000 ₽
- Руководитель отдела продаж в стоматологию — от 300 000 ₽
- Руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом — от 300 000 ₽
- Электрогазосварщик — от 260 000 ₽ (до вычета налогов)
Эксперты отмечают, что на фоне сохраняющейся высокой конкуренции на рынке труда, работодатели готовы предлагать высокие оклады в обмен на квалификацию, опыт и готовность к интенсивной работе.