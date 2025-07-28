Лилия Мендаева из Югры победила на Чемпионате России по легкой атлетике

Лилия Мендаева из Нижневартовска стала победительницей Чемпионата России по лёгкой атлетике, показав рекордное для страны время на дистанции 1 миля — 4:32.30. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своих социальных сетях.

«Эта блестящая победа — результат неустанного труда, силы воли и преданности спорту, доказывающий, что югорские спортсмены способны покорять самые высокие вершины», — отметил глава региона.

Он также поздравил Лилию и её наставника, заслуженного тренера Сергея Кульпина, подчеркнув, что их успех служит примером и вдохновением для всех, кто стремится к новым достижениям.