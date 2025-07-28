Югорчанам назвали даты выплат пенсий и пособий в августе

Отделение Социального фонда России по Югре опубликовало график перечисления пенсий и пособий в августе 2025 года. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, деньги поступят заранее.

Когда придут выплаты?

1 августа через банки поступят:

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.

Пособие по беременности и родам.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям.

Пособие на ребенка военнослужащего по призыву / мобилизованного.

5 августа ‒ ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 августа – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

5, 8, 18, 22 августа – пенсия через кредитные организации.

Если выплаты приходят по почте, доставка пособий и пенсий осуществляется с 4 по 30 августа ‒ по графику конкретного отделения.

В СФР напоминают: средства перечисляются в течение всего дня, а не строго в утренние часы. Если деньги не поступили утром, следует дождаться зачисления до конца дня.

При возникновении вопросов можно обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).