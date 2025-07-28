​ХМАО вошёл в топ-50 регионов по перспективности трудоустройства

Аналитики составили Рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства по итогам второго квартала 2025 года. В основе методологии — шесть ключевых показателей: соотношение числа резюме и вакансий (hh.индекс), медианная предлагаемая зарплата, доля соискателей, ищущих работу в других регионах, а также прожиточный минимум, уровень безработицы и миграционная активность на рынке труда.

Ханты-Мансийский автономный округ занял 48-е место в рейтинге, набрав 71,5 балла. В тройке лидеров — Республика Татарстан (89,4 балла), Башкортостан (83,7 балла) и Санкт-Петербург (82,6 балла). Среди регионов Урала выше всех в списке расположилась Свердловская область (14 место, 79,7 балла).

В ХМАО на одну активную вакансию приходится 6,1 активных резюме — это говорит о сбалансированности спроса и предложения. При этом уровень безработицы в округе остаётся минимальным — всего 1%, а медианная предлагаемая зарплата составляет 83,1 тыс. рублей, что примерно в четыре раза выше прожиточного минимума (21,3 тыс. рублей для трудоспособного населения).

По данным hh.ru, 11,4% соискателей из ХМАО ищут работу за пределами округа. Несмотря на это, рынок труда в регионе остаётся стабильным и благоприятным для трудоустройства.