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​Югорчан ждет теплая, но дождливая погода в эти выходные

В субботу и воскресенье в Югре местами пройдут кратковременные дожди

​Югорчан ждет теплая, но дождливая погода в эти выходные
Фото: siapress.ru

Жителей Югры в эти выходные ждет переменная облачность и местами кратковременные дожди. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Как отмечают синоптики, в субботу, 26 июля, ночью температура воздуха в регионе составит от +11 до +16 градусов, местами на северо-западе до +5. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, по востоку округа местами до +28. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В воскресенье и понедельник, 27 и 28 июля, прогнозируют аналогичную погоду: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 7–12 м/с, днём 27 июля местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, местами по северо-западу до +5, днём воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В Сургуте в прогнозе GISMETEO в субботу ночью ожидается около +13 градусов без осадков, утром переменная облачность и до +18, днем небольшой дождь и до +22, вечером около +20.

В воскресенье ночью температура составит +17 градусов, возможны осадки, утром до +19 и облачная погода. Днем ожидается дождь и прояснения с температурой до +24, вечером около +21 градуса.


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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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