​Мэр Нягани помогает пристроить бездомных котов через соцсети

Глава города Нягань Иван Ямашев начал самостоятельно заниматься пристройством брошенных животных. В своём Telegram-канале он сообщил, что использует личные соцсети, чтобы искать дом для бездомных котов.

Поводом стала история, произошедшая в Нягани: двое взрослых котов и десять котят оказались на улице после того, как прежние владельцы отказались от них. По словам мэра, сейчас за кошками присматривают неравнодушные жители — кормят и пытаются найти для каждого новый дом.

Ямашев напомнил, что проблема безнадзорных животных — общественная, особенно если они не вакцинированы и не стерилизованы. «Каждый из нас должен понимать: домашние животные – не игрушки, а живые существа, требующие любви и заботы. Ответственность за их здоровье и безопасность лежит на владельцах», — подчеркнул мэр.