​Предприятия Югры стали призёрами премии «Экспортёр года» в УрФО

Сразу пять представителей Ханты-Мансийского автономного округа вошли в число победителей престижной премии «Экспортёр года», подводящей итоги работы предприятий по экспорту несырьевых неэнергетических товаров и услуг за 2024 год. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития России, Российского экспортного центра и ведущих деловых объединений страны.

Югорские компании получили награды в четырёх номинациях:

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» — 2 место в номинации «Промышленность» (категория крупный бизнес);

— в номинации «Промышленность» (категория крупный бизнес); ООО «Сфагнум» — 2 место в номинации «Агропром» (малый и средний бизнес);

— в номинации «Агропром» (малый и средний бизнес); ООО «Сургутмебель» — 3 место в номинации «Ответственный экспортер» (категория ESG — устойчивое развитие);

— в номинации «Ответственный экспортер» (категория ESG — устойчивое развитие); ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария» — 3 место в номинации «Агропром» (малый и средний бизнес).

Отдельное признание получила Раиса Дыбань, представительница комбината «Санта-Мария», занявшая 3 место в специальной номинации «Лучшая женщина-экспортёр».

Премия «Экспортёр года» ежегодно отмечает компании, демонстрирующие лучшие результаты и инициативу в расширении экспортной деятельности. В 2024 году в конкурсе приняли участие предприятия из разных отраслей, включая промышленность, переработку и агропромышленный комплекс. Победа югорских предприятий свидетельствует о высоком уровне деловой активности региона и растущем экспортном потенциале.