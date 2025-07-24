Юные югорчане получили травмы в ДТП с участием электровелосипеда и питбайков

В Югре за прошедшие сутки произошло два ДТП с участием подростков. В результате четверо несовершеннолетних получили травмы, сообщает окружная Госавтоинспекция.

Первое ДТП произошло 23 июля около 12:08 в Сургуте. По предварительной информации, 15‑летний водитель электровелосипеда «Minako», двигаясь по тротуару, при пересечении проезжей части не спешился и столкнулся с «Kia».

Вечером того же дня, в 18:55, авария случилась в пгт. Высокий. 14‑летний водитель питбайка «SSSR Atom», выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с питбайком «KAYO 150» под управлением 15‑летнего подростка.

«В результате обоих ДТП юный водитель электровелосипеда, водители двух питбайков, а также 14-летний пассажир одного из питбайка, получили травмы», − добавили в ГАИ.

Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали восемь человек.