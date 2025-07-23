​В Югре пройдет молодёжный форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся»

С 27 по 31 июля в столице Югры пройдёт IV Всероссийский молодёжный экологический форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся». Масштабное мероприятие, которое примет более 500 участников со всей России и зарубежных стран, стартует на площадке КТЦ «Югра-Классик» и станет ключевым событием года для тех, кто интересуется вопросами развития арктического региона, экологии и добровольчества. Организаторы — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), правительство Югры, АНО «Чистая Арктика» и Ассоциация Добро.рф. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Место проведения форума выбрано неслучайно: в 2024 году Берёзовский и Белоярский районы Югры официально вошли в Арктическую зону Российской Федерации. Участниками форума станут эковолонтёры в возрасте от 14 до 35 лет, учёные, исследователи, блогеры, а также представители органов власти и общественных организаций. Одной из главных задач форума станет формирование у молодёжи устойчивого интереса к освоению Арктики, знакомство с культурой, традициями и образом жизни коренных малочисленных народов Севера — ханты и манси.

Центральным событием форума станет пленарная сессия «Арктика — территория возможностей», которая пройдёт 28 июля с 12:00 до 14:00. В ней примут участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Югры Руслан Кухарук, сенатор Совета Федерации Наталья Комарова, врио губернатора НАО Ирина Гехт, председатель правления Движения Первых Артур Орлов, руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. Эксперты обсудят вопросы комплексного развития арктических территорий, вовлечённости молодёжи и волонтёров в этот процесс, а также значимость экологических инициатив для будущего Арктики.

Уникальным элементом станет сессия «Медвежий патруль: кто настоящий хозяин Арктики?», посвящённая дикой природе региона, а также связь с волонтёрами, находящимися в полевых условиях: на острове Шумшу Курильской гряды и мысе Челюскин — самой северной точке Евразии. Речь пойдёт о труднодоступных территориях, куда добираются только добровольцы проекта «Чистая Арктика», чтобы ликвидировать последствия загрязнений и сохранить природное наследие.

Форум объединит как молодых исследователей, так и амбассадоров Арктики — известных блогеров и путешественников, для которых работа в суровых северных условиях стала частью жизни. Также в программу включены две выездные экспедиции в Берёзовский и Белоярский районы Югры — участники отправятся изучать природные и культурные особенности новых арктических территорий региона.