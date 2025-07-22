​В Югре обновили план реализации региональной климатической политики

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл заседание правительства автономного округа, в ходе которого принято решение об актуализации плана мероприятий по реализации региональной климатической политики. Обновление проводится в соответствии с пунктом 30 Климатической доктрины Российской Федерации, утверждённой указом президента страны в октябре 2023 года.

Как пояснил исполняющий обязанности заместителя губернатора – директор департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов, корректировка плана основана на анализе уже принятых в регионе мер по адаптации к изменениям климата и снижению выбросов парниковых газов, а также на предложениях отраслевых органов исполнительной власти автономного округа.

В перечень новых мероприятий вошли:

создание условий для перевода автотранспорта на альтернативные виды топлива;

подготовка квалифицированных кадров, обладающих компетенциями в области климатической политики;

проведение Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Безопасный Север – чистая Арктика»;

организация просветительской акции «Географический диктант».

Предполагается, что реализация обновлённого плана позволит создать более устойчивую и безопасную среду обитания в Югре.